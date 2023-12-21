Фінляндія оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні

Фінляндія надасть Україні новий оборонний пакет допомоги на 106 мільйонів євро, повідомило Міністерство оборони країни 21 грудня.
За повідомленням, це – 21-ий вантаж оборонного обладнання, який Фінляндія надає Україні.
«Фінляндія налаштована на підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми надали, зараз становить 1,6 мільярда євро», – заявив міністр оборони Антті Хаккянен.
У міністерстві додали, що з оперативних причин і з міркувань безпеки детально про вміст пакет допомоги, спосіб чи графік доставки не повідомляють.
Про попередній пакет оборонної допомоги Україні в Міноборони Фінляндії оголосили 17 листопада.
Форум