Фінляндія оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні

Фінляндія надасть Україні новий оборонний пакет допомоги на 106 мільйонів євро, повідомило Міністерство оборони країни 21 грудня.

За повідомленням, це – 21-ий вантаж оборонного обладнання, який Фінляндія надає Україні.

«Фінляндія налаштована на підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість пакетів оборонного обладнання, які ми надали, зараз становить 1,6 мільярда євро», – заявив міністр оборони Антті Хаккянен.

У міністерстві додали, що з оперативних причин і з міркувань безпеки детально про вміст пакет допомоги, спосіб чи графік доставки не повідомляють.

Про попередній пакет оборонної допомоги Україні в Міноборони Фінляндії оголосили 17 листопада.