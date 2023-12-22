Парламент Туреччини наступного тижня відновить дебати щодо заявки Швеції на вступ до НАТО – ЗМІ

Парламент Туреччини у вівторок відновить дебати щодо схвалення запиту Швеції на вступ до НАТО, які були призупинені з травня минулого року.



Комісія у закордонних справах турецького парламенту минулого місяця не змогла досягти згоди щодо тексту для голосування в залі і збереться знову у вівторок у другій половині дня, повідомив агентству AFP член опозиції.



Після 17 місяців блокування вступу Швеції до ЄС президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нарешті поступився наприкінці жовтня, заявивши, що це питання вирішує парламент.



Ердоган пов’язав членство Швеції в НАТО з одночасною згодою Конгресу США на продаж Туреччині винищувачів F-16. Уряд США не заперечує проти продажу, але законодавці заблокували його через занепокоєння щодо ймовірних порушень Туреччиною прав людини і напруженість у відносинах з Грецією.

Швеція, а також Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію вже прийняли до НАТО. Але заявку Швеції ще не погодили Угорщина та Туреччина.