Командувач армії Нідерландів закликає готуватися до можливої війни з Росією

Головнокомандувач Королівської армії Нідерландів Мартін Вайнен вважає, що його країна повинна готуватися до можливого збройного протистояння з Росією – про це він заявив у інтерв’ю місцевому виданню De Telegraaf, передають нідерландські англомовні медіа.

Вайнен, який залишить посаду з початку нового року, висловив думку, що Нідерландам варто наслідувати приклад таких країн, як Швеція, Фінляндія та країни Балтії, які ближче до Росії.

«Нідерланди повинні зрозуміти, що все суспільство мусить бути готовим, якщо все піде не так… Нідерланди не повинні думати, що наша безпека гарантована, тому що ми розташовані на відстані 1 500 кілометрів», – цитують його, зокрема, NL Times.

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Зокрема, для цивільних, на його думку, це означає підготовку запасів питної води та їжі.

Він також прокоментував практику добровільної річної військової служби в його країні. Нідерланди запровадили її цього року, і до неї долучилися 600 молодих людей. Вайнен висловив сподівання, що це число зросте до 2-3 тисяч у подальші роки, і близько третини з них оберуть кар’єру в армії.

Командувач вказав на те, що Росія продовжує посилюватися.

«Є лише одна мова, яку Росія розуміє, і це міцна армія», – стверджує Вайнен.

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Відтак, додав він, необхідно скоротити дефіцит людей, які працюють на міністерство оборони його країни.

Головнокомандувач армії Нідерландів не перший представник європейської країни, який висловлює побоювання щодо потенційної російської агресії. Раніше в грудні начальник Генерального штабу Армії Чеської республіки Карел Ржегка висловив думку, що, хоча війна з Росією зараз мало ймовірна, запобігти їй може «тільки відлякування».