«Росія повинна бачити, що ми можемо захищатися» – командувач генерального штабу армії Чехії

Війна з Росією зараз мало ймовірна, водночас «запобігти конфлікту з Росією не допоможе договір, лише тільки відлякування», вважає начальник Генерального штабу Армії Чеської республіки Карел Ржегка.

Виступаючи на конференції в Празі «Чи ви готові до бою?» він зазначив, що «Росія повинна реально бачити здатність і волю захищатися».

Особливо Ржегка наголосив на потребі підтримувати Україну.

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«Україна продемонструвала волю і відвагу захищатись, що є уроком для нас та інших країн. Адже вона для нас виграє час і утримує Росію чимдалі від наших кордонів», – заявив він.

Начальник Генерального штабу при цьому зазначив, що Росія «по суті перейшла на воєнну економіку і виробництво», а запроваджені санкції їй вдається обходити через Кавказ і Середню Азію.

«Росія також залякує атомом і ціленаправлено дестабілізує деякі регіони», – сказав Ржегка.

При цьому чеський воєначальник зазначив, що Кремль вже довго «намагається порушити єдність Європи, поставити під сумнів демократію й державні інституції». Метою дезінформації з боку Росії є «викликати вагання і недовіру» суспільства.

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Хоча війна з Росією зараз малоймовірна, на думку командувача, вона «може настати через несвідому ескалацію чи, наприклад, в мить, коли російське керівництво дійде до переконання, що зіткнення неминуче». Ржегка також попередив, що російська армія в Україні трансформувалася і значно відрізняється від тієї, що починала повномасштабне вторгнення.

Чеський воєначальник вважає, що Росія готується до більш інтенсивної і довгої війни. Відтак вона «повинна реально бачити, що ми маємо здатність і волю захищатись, тут йдеться не про якісь декларації», наголосив керівник генштабу армії Чехії.

У Брюсселі 11 грудня пройшла зустріч голів МЗС Євросоюзу пройшла. За словами Жозепа Борреля, порядок денний включав збільшення підтримки ЄС для України, а також зміну пріоритетів Європейського фонду миру.