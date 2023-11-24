Голова Сенату Чехії зустрівся з прем’єром Словаччини і заявив про «розбіжності» щодо України

До Праги з візитом прибув голова уряду Словаччини Робер Фіцо. Його перша зустріч і переговори відбулися з Мілошем Вистрчілом – головою Сенату – вищої палати парламенту Чехії.

Як повідомляють місцеві медіа, однією з головних тем переговорів між політиками була допомога Україні, зокрема, в питанні забезпечення зброєю.

Як зазначив Вистрчіл, Словаччина має відмінний від Чехії погляд на російську агресію проти України.

Словаччина підтримує Україну, її право на незалежність і територіальну цілісність, однак при цьому прем’єр Роберт Фіцо підтвердив, що «Словаччина зараз не буде надавати Україні зброю і стоїть за негайні мирні переговори».

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У цьому, зазначив голова Сенату Мілош Вистрчіл, погляди Чехії та Словаччини розходяться. Як відомо, вже раніше чеське Міністерство оборони повідомило про військову допомогу Україні.

Поїздка до Чехії стала першим офіційним закордонним візитом для Фіцо після того, як він вчетверте очолив уряд Словаччини.

Керована ним партія «Курс – Словацька соціальна демократія» перемогла у парламентських виборах, які відбулись у жовтня 2023 року.

Фіцо проводив інтенсивну передвиборчу кампанію, обіцяючи припинити військову допомогу Україні, зробити зовнішню політику незалежною та захистити кордони від нелегальних мігрантів.