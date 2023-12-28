Парламент Туреччини навряд чи голосуватиме щодо заявки Швеції на вступ до НАТО раніше ніж у середині січня – AFP

Парламент Туреччини навряд чи проведе повне голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО раніше ніж у середині січня, повідомили неназвані джерела в парламенті агенції AFP 28 грудня.

Приєднання Швеції до альянсу було схвалене комітетом закордонних справ парламенту Туреччини цього тижня. Тепер протокол про приєднання Швеції до НАТО має ухвалити весь турецький парламент, дату голосування поки офіційно не оголошували.

Як пише AFP, хоча партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті, може скликати спеціальну сесію для обговорення заявки Швеції, схоже, вона чекатиме до запланованого повернення законодавців до роботи 15 січня.

У той час, як у парламенті буде двотижнева перерва, графік також «залежить від переговорів з американцями», повідомило AFP інше джерело в парламенті.

Через протидію з боку Туреччини й Угорщини плани Стокгольма не можуть пройти необхідне узгодження вже трохи більш як півтора року.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Після початку повномасштабної війни Росії в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини й Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-ий член організації.