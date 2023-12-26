Столтенберґ привітав рішення Туреччини, яке наближає членство Швеції в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 26 грудня привітав рішення комітету із закордонних справ парламенту Туреччини, який раніше у вівторок схвалив заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. Це рішення усуває ще одну перешкоду на шляху Стокгольма до цього західного оборонного союзу.

Столтенберґ закликав Анкару, а також Угорщину завершити ратифікацію шведської заявки «якнайшвидше».

Тепер протокол про приєднання Швеції до НАТО має ухвалити весь турецький парламент, але дата голосування поки не оголошена.

Через протидію з боку Туреччини та Угорщини плани Стокгольма не можуть пройти необхідне узгодження вже трохи більш як півтора року.

Основна претензія Туреччини до Швеції полягає в тому, що Анкара звинувачувала цю країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Насамперед ідеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Після початку повномасштабної війни в Україні Швеція разом із Фінляндією відмовилася від політики військового нейтралітету, якого дві скандинавські країни дотримувалися впродовж десятиліть. Їх намір отримав прискорене схвалення всіх членів НАТО, за винятком Туреччини та Угорщини. При цьому всі рішення всередині альянсу мають бути одноголосними.

Фінляндія була прийнята до альянсу в квітні 2023 року як 31-й член організації.