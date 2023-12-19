МЗС РФ викликало посла Фінляндії – Москві не сподобався оборонний договір зі США

Російське Міністерство закордонних справ 19 грудня викликало посла Фінляндії в Росії Антті Хелантеря. Приводом стало підписання угоди про оборонну співпрацю між Фінляндією та США, повідомляє сайт російського міністерства.

Виклик посла – один із дипломатичних способів виявити невдоволення діями іншої країни. У заяві МЗС, підписаній речницею Марією Захаровою, сказано, що Москва пообіцяла відповісти Фінляндії на «загрозливе для безпеки» Росії «нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні». Москва назвала кордон Фінляндії та Росії «зоною можливої конфронтації».

Договір між Фінляндією та США про оборонну співпрацю був підписаний 18 грудня. Він набере чинності після ратифікації парламентами двох країн.

Гельсінкі дозволив США зберігати зброю та боєприпаси на своїй території. У перспективі підписаний договір дозволить Конгресу США фінансувати будівництво оборонних інфраструктурних споруд на фінській території. Документ містить правила доступу американських військових до обʼєктів Фінляндії.

Фінляндія після Другої світової війни зберігала нейтралітет, від якого відмовилася у 2022 році, подавши заявку на вступ до НАТО. Причиною Гельсінкі називає російське військове вторгнення до України, нагадує телерадіокомпанія Yle.