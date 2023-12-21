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Данія дозволить розмістити американські війська на своїй території – голова уряду

Голова уряду Данії Метте Фредеріксен (праворуч) і міністр оборони Трольс Лунд Пульсен на пресконференції в Копенгагені, 21 грудня 2023 року
Голова уряду Данії Метте Фредеріксен (праворуч) і міністр оборони Трольс Лунд Пульсен на пресконференції в Копенгагені, 21 грудня 2023 року

Уряд Данії дозволить Сполученим Штатам розмістити американські війська своєї території. Про це 21 грудня оголосила прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції в Копенгагені. Угода про співпрацю зі США в галузі оборони стала для Данії значним кроком у зміцненні обороноздатності, ця угода схожа на ті, які вже підписані США із сусідніми з Данією державами – Норвегією, Швецією та Фінляндією.

«Ми живемо в епоху насильства, коли чимало сил кидають виклик нашій демократії та демократичним правилам», – заявила голова уряду, обґрунтовуючи необхідність угоди зі США.

Двосторонній договір про співпрацю в галузі оборони між США і Данією є великою зміною оборонної політики Копенгагена, зазначила Фредеріксен, наголосивши, що американські війська зможуть дислокуватися в Данії на постійній основі, використовуючи для цього три авіабази.

Питання про кількість військовослужбовців США поки що не вирішено.

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