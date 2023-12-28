Латвія закриває доступ до сайтів, повʼязаних із «Яндексом»

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) повідомила про рішення закрити доступ до всіх сайтів, повʼязаних із російським за походженням сервісом «Яндекс».

За словами голови ради Івара Аболіньша, в майбутньому буде закрито доступ і до сервісу «Яндекс.Музика», який надає безплатний доступ до подкастів та аналогічного контенту, що «створюється в Росії підсанкційними особами». Про це 28 грудня повідомило видання Delfi.

У квітні 2022 року NEPLP вирішив обмежити в Латвії доступ до сайту yandex.ru та його дзеркальних версій. Рада вважала, що на головній сторінці «Яндекса» поширюється «спотворена та хибна інформація» про події у світі, у тому числі про війну в Україні. У NEPLP вважали, що така інформація може створювати хибне уявлення про події у світі, пише видання «Медуза», редакція якого розташована в Латвії.

Не погодившись із рішенням NEPLP, «Яндекс» подав апеляцію до адміністративного суду, який розгляне заяву письмово 29 лютого 2024 року.