ОГП: суд заочно засудив ватажка угруповання «ДНР» Пушиліна до 15 років увʼязнення

Суд ухвалив вирок призначеному Кремлем ватажку угруповання «ДНР» Денису Пушиліну – він отримав заочно 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



Пушиліну інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).



«Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «ДНР». На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий закон «про референдум днр з питання входження до складу РФ. Зрештою на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових РФ проведено незаконне «народне волевиявлення», – йдеться у повідомленні.



В Офісі генпрокурора додають, що Пушилін також неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ – закликав до захоплення РФ території України.



30 вересня 2022 року Пушилін підписав із президентом держави-агресора «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу РФ нібито на правах суб’єкта, додають в ОГП.

У серпні справу Пушиліна передали до суду.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, Росія оголосила про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Ця анексія також не визнана майже всіма країнами світу. При цьому жодна з цих областей, на відміну від окупованого Криму, повністю не є під контролем російської армії.

Пушилін очолив «ДНР» після загибелі свого попередника Олександра Захарченка в 2018 році. Він є фігурантом міжнародних санкцій.