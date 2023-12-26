ЄС планує надати Україні 20 мільярдів євро в обхід Угорщини – FT

Євросоюз готує резервний план на суму до 20 мільярдів євро для України, який обходить заперечення премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, повідомляє ввечері 26 грудня видання Financial Times.

За цим повідомленням, пропонований механізм може бути застосований, якщо вето Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого.

Ця схема передбачатиме надання державами-учасницями гарантій до бюджету ЄС, що дозволить Європейській комісії запозичити в інтересах Києва до 20 мільярдів євро на ринках капіталу. Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України, вказано в статті.

Схема схожа на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала до 100 мільярдів євро фінансування країнам ЄС під час пандемії COVID-19.

Financial Times наголошує на важливості, щоб цей варіант не вимагав гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС – щоб серед основних учасників були країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини – це не потребувало б одностайної підтримки.

Деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, знадобиться схвалення парламенту для надання національних гарантій, це процес, який офіційні особи сподіваються завершити вчасно, щоб надати допомогу Україні до березня.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 мільярдів євро, з яких 33 мільярди євро будуть видані у вигляді кредитів, а 17 мільйонів євро – у вигляді грантів.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України і Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС. Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

Рішення про новий пакет допомоги Україні було ускладнене тим, що подальша фінансова підтримка Києва є частиною законодавчої пропозиції щодо радикального перегляду довгострокового бюджету ЄС. ЄС працює за семирічною бюджетною системою, поточний період спільного бюджету триває до 2027 року.