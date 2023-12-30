Суд поновив на посаді нападника на журналістів «Схем» із державного «Укрексімбанку» та призначив 8 мільйонів компенсації

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ «Укрексімбанк» Ігоря Тельбізова – учасника нападу на знімальну групу «Схем» (Радіо Свобода), якого раніше визнали винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів. Голосіївський суд також зобов’язав державний банк виплатити Тельбізову компенсацію «за вимушений прогул» і «моральну компенсацію» – загалом у розмірі понад 8 мільйонів гривень.

Таке рішення колегія суддів Голосіївського райсуду на чолі з суддею Жанною Кордюковою ухвалила 27 грудня 2023 року. В самому «Укрексімбанку» заявили, що подаватимуть апеляцію.

Суд визнав незаконним указ про звільнення Ігоря Тельбізова з «Укрексімбанку», посилаючись на те, що це сталось «за вчинення кримінального проступку», що згідно з трудовим законодавством не може бути підставою для таких дій. Суд також звернув увагу, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з Кодексом поведінки (етики), порушення якого також було однією з підстав його звільнення. Представники АТ «Укрексімбанк» не змогли надати підтверджень зворотньому, йдеться в ухвалі.

На підставі цього суддівська колегія ухвалила рішення поновити Тельбізова на посаді директора з банківської безпеки та стягнути з державного банку середній заробіток за час «вимушеного прогулу» з 12 листопада 2021 року, коли він був звільнений. Це – близько 8 мільйонів гривень із розрахунку по 14 тисяч 460 гривень за робочий день.

Крім цього, Голосіївський суд також ухвалив рішення про виплату державним «Укрексімбанком» моральної компенсації обвинуваченому Тельбізову у розмірі 200 тисяч гривень, встановивши, що «було спаплюжено його бездоганну репутацію».

«Зазначене підтверджується негативними публікаціями у засобах масової інформації, до яких мали доступ необмежене коло осіб (видання «Українська правда», «Фінансовий клуб», BBC NEWS Україна, офіційний веб-сайт Відповідача тощо) та різними публікаціями, які, до речі, мали здебільшого образливий характер, у соціальних мережах… Завдана моральна шкода обумовлюється моральним та фізичним стражданням внаслідок порушення його (Ігоря Тельбізова, – ред.) законного права на працю та заробітну плату, приниженням честі, гідності, ігноруванням його прав, втратою у зв'язку з цим престижу та ділової репутації», – йдеться у рішенні Голосіївського районного суду.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до голови правління АТ «Укрексімбанк» Сергія Єрмакова, який повідомив, що державна установа буде подавати апеляцію на таке рішення суду.

«Як і у випадку зі схожим рішенням суду по іншому працівнику банку Осіпову, позиція банку залишається без змін – ми будемо подавати апеляцію. Чинників для того, щоб діяти іншим чином у нас немає», – заявив Сергій Єрмаков.

Наразі рішення Голосіївського районного суду Києва не набрало законної сили, але суддівська колегія вже поновила Ігоря Тельбізова на посаді у банку та зобов’язала виплатити йому заробітну плату за місяць. У представників державного «Укрексімбанку» є 30 днів з моменту проголошення рішення на подання апеляції.

Ще 14 вересня 2022 року Голосіївський районний суд Києва визнав винними Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова було визнано винними. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та ч.1 статті 126 («Побої та мордування») Кримінального кодексу України. І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

Так само винуватим за ч.1 та ч.3 ст. 171 ККУ було визнано і тодішнього голову правління АТ «Укрексімбанк» Євгена Мецгера та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Ні Євген Мецгер, ані колишній директор департаменту банківської безпеки АТ «Укрексімбанк» Ігор Тельбізов не оскаржували рішення Голосіївського суду.

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили державні обвинувачі (прокурори).

У квітні 2022 року «Схеми» повідомляли, що Мецгера могли призначити на посаду заступника міністерки економіки Юлії Свириденко, однак внаслідок резонансу цього не сталось.

11 листопада 2022-го стало відомо, що наглядова рада ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» призначила головою правління Євгена Мецгера. «Укрфінжитло» – це компанія, власником якої на 100% є держава в особі Міністерства економіки України.

Тим часом, потерпілі оскаржують безпідставне, на їхню думку, закриття кримінального провадження за найтяжчою – 146 статтею ККУ («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Адвокати постраждалих журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода) також просять змінити вирок Голосіївського районного суду м. Києва у справі нападу в «Укрексімбанку», згідно з яким екскерівник банківської установи Євген Мецгер був оштрафований на 3400 гривень. В апеляційній скарзі сторона потерпілих просить суд застосувати додаткове покарання, а саме – позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки. Розгляд скарги призначений у Київському апеляційному суді на 18 січня.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай також відреагував на рішення суду у справі нападу на журналістів в «Укрексімбанку», назвавши його «ляпасом по руках» і відзначив, що таке рішення «не повністю відповідає повазі до вільної преси».

«Українці захищають свої демократичні цінності на передовій російської війни, але рішення районного суду не повністю відповідає повазі до вільної преси, – сказав Джеймі Флай. – Хоча я вітаю обвинувальний вирок, справжнє правосуддя для Кирила Овсяного й Олександра Мазура вимагало більшого, аніж просто «ляпасу по руках».

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку». Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.

Раніше, під час судового розгляду справи нападу на журналістів, і Мецгер, і Тельбізов, і Осіпов заявляли, що не вважають себе винуватими. Тельбізов підкреслював, що виконував свої обов’язки і нічого не порушував. Мецгер зазначав, що не давав ніяких вказівок відносно журналістів і що його начебто провокували. Осіпов пояснював, що його нібито не було в приміщенні під час інциденту.

Також обвинуваченим у справі нападу проходить директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, однак він був мобілізований. Щодо нього суд винесе рішення пізніше.