Захист журналістів «Схем» вимагає посилити покарання за напад Мецгеру, який був оштрафований на 3400 гривень

Адвокати постраждалих журналістів програми «Схеми» (Радіо Свобода) просять змінити вирок Голосіївського районного суду м. Києва у справі нападу в «Укрексімбанку», згідно з яким екскерівник банківської установи Євген Мецгер був оштрафований на 3400 гривень. В апеляційній скарзі сторона потерпілих просить суд застосувати додаткове покарання, а саме – позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки. Розгляд скарги призначений у Київському апеляційному суді на 18 січня.

«Рішення суду, які не несуть в собі невідворотності покарання за перешкоджання журналіській діяльності, створюють «охолоджувальний ефект» на журналістику. Це коли журналісти відчувають, що держава їх не захищає від злочинних дій осіб. І фактично, таким рішенням «благословляє» і надалі перешкоджати журналістам у роботі. Саме застосування додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати посади дозволить досягнути мети правосуддя, а саме - запобігання вчиненню нових злочинів», – каже адвокатка потерпілих Оксана Максименюк.

Розгляд апеляційної скарги у Київському апеляційному суді відбудеться 18 січня о 12:00. Її розглядатиме колегія суддів до складу якої входять: Маргарита Васильєва, Олександр Кияшко та Людмила Кепкал. На цьому ж засіданні планується розгляд апеляційної скарги, яку також подав ексначальник управління внутрішньої безпеки АТ «Укрексімбанк» Олег Осіпов. Він просить скасувати вирок суду першої інстанції, а кримінальне провадження щодо нього закрити.

Ані Євген Мецгер, ані колишній директор департаменту банківської безпеки АТ «Укрексімбанк» Ігор Тельбізов не оскаржували рішення Голосіївського суду.

11 листопада 2022 стало відомо, що наглядова рада ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» призначила головою правління Євгена Мецгера. «Укрфінжитло» – це компанія, власником якої на 100% є держава в особі Міністерства економіки України.

У квітні 2022 року «Схеми» повідомляли, що Мецгера збираються призначити на посаду заступника міністерки економіки Юлії Свириденко, однак внаслідок резонансу цього не сталось.

14 вересня суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили державні обвинувачі (прокурори).

Тим часом, потерпілі оскаржують безпідставне, на їхню думку, закриття кримінального провадження за найтяжчою – 146 статтею ККУ («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай також відреагував на рішення суду у справі нападу на журналістів в «Укрексімбанку», назвавши його «ляпасом по руках» і відзначив, що таке рішення «не повністю відповідає повазі до вільної преси».

«Українці захищають свої демократичні цінності на передовій російської війни, але рішення районного суду не повністю відповідає повазі до вільної преси, – сказав Джеймі Флай. – Хоча я вітаю обвинувальний вирок, справжнє правосуддя для Кирила Овсяного й Олександра Мазура вимагало більшого, аніж просто «ляпасу по руках».

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку». Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.

Раніше, під час судового розгляду справи нападу на журналістів, і Мецгер, і Тельбізов, і Осіпов заявляли, що не вважають себе винуватими. Тельбізов підкреслював, що виконував свої обов’язки і нічого не порушував. Мецгер зазначав, що не давав ніяких вказівок відносно журналістів і що його начебто провокували. Осіпов пояснював, що його нібито не було в приміщенні під час інциденту.

Також обвинуваченим у справі нападу проходить директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, однак він був мобілізований. Щодо нього суд винесе рішення пізніше.