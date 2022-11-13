Ексголову «Укрексімбанку» Мецгера, який напав на журналістів «Схем», призначили керувати державним «Укрфінжитлом»

Наглядова рада ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» призначила головою правління Євгена Мецгера, якого суд визнав винним у «перешкоджанні роботі журналістів» після нападу на знімальну группу «Схем» (Радіо Свобода).

Про призначення Мецгера йдеться в офіційному повідомленні на сайті «Укрфінжитло». Це акціонерне товариство , підпорядковане державі, 100% його статутного капіталу належить Міністерству економіки України. Раніше (6 квітня) журналісти «Схем» повідомили, що Мецгера збираються призначити заступником міністерки економіки Юлії Свіриденко, однак внаслідок резонансу цього не сталось.

«Українська фінансова житлова компанія» була утворена у 2020 році з метою «сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності», – йдеться на сайті Мінфіну.

З березня 2020-го по жовтень 2021 року Євген Мецгер обіймав посаду голови правління державного «Укрексімбанку».

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео, яке зрештою вдалось відновити.

За заявою журналістів до поліції, було відкрите кримінальне провадження.

14 вересня суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили державні обвинувачі (прокурори).

Адвокат журналістів Анатолій Попов, коментуючи рішення, зазначив, що суд «фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура».

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай прокоментував таке рішення Голосіївського районного суду Києва і відзначив, що воно «не повністю відповідає повазі до вільної преси».