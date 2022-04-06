Заступником міністра економіки хочуть призначити Мецгера, обвинуваченого в перешкоджанні журналістам

Заступником міністра економіки України може бути призначений Євген Мецгер – колишній голова правління державного «Укрексімбанку», фігурант розслідування «Схем», обвинувачений у кримінальній справі про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Відповідну пропозицію на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 5 квітня внесла перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Лист за її підписом є у розпорядженні «Схем» (Радіо Свобода).

«Міністерство економіки України вносить пропозицію щодо призначення Мецгера Євгена Володимировича на посаду заступника Міністра економіки України», – йдеться у листі за підписом Юлії Свириденко, в якому вона також просить про відповідне подання Кабінету Міністрів України.

Читайте також: Прокуратура оголосила підозру російському танкісту, якого ідентифікували «Схеми»

Журналісти Радіо Свобода звернулися до Юлії Свириденко із запитаннями щодо її ініціативи призначити своїм заступником Євгена Мецгера, і очікують на відповідь. Радіо Свобода також звернулись із запитом на ім’я прем’єр-міністра Шмигаля з проханням про коментар.

З березня 2020-го по жовтень 2021 років Євген Мецгер обіймав посаду голови правління державного «Укрексімбанку». 11 жовтня 2021 року, після інциденту з нападом на знімальну групу програми «Схеми» в його кабінеті, він написав заяву про звільнення. Слідство кваліфікувало його дії за статтею 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»).

Наразі справа Мецгера знаходиться на стадії судового розгляду, однак через військові дії суди відкладають наступні засідання на невизначений час.

Читайте також: Зеленський нагородив орденом «За мужність» загиблого журналіста Левіна

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

З листа за підписом Свириденко також випливає, що наразі Мецгер є радником на громадських засадах міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Активісти проєкту «Зупини Лося» фіксували, як Мецгер за кермом автомобіля порушував правила дорожного руху саме біля Міністерства інфраструктури.