Прокурори зафіксували загибель 514 дітей через російську агресію в Україні

Наразі офіційно задокументовано загибель щонайменше 514 дітей через повномасштабну війну Росії проти України – про це повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 1686 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 1 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 514 дітей загинули та понад 1172 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

ОГП вказує на те, що ці цифри не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

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«Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 498, Харківській – 306, Херсонській – 143, Київській – 129, Дніпропетровській – 105, Запорізькій – 100, Миколаївській – 97, Чернігівській – 72, Луганській – 67», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначає Офіс, 31 грудня внаслідок російського обстрілу Херсона загинув 11-річний хлопчик, ще один 9 років зазнав поранень. Того ж дня була поранена 13-річна дівчинка в Покровську, Донецька область, і ще одна – в Старокостянтинові на Хмельниччині.

Також ОГП згодом повідомив про про загибель 15-річного підлітка в Одесі під час російської атаки вночі 1 січня. Невідомо, чи Офіс генпрокурора включив цей випадок до оновленої цифри.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.