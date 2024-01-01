Кількість загиблих через атаку на Київ зросла до 28 – КМВА

Наразі відомо вже про 28 загиблих внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня, заявила Київська міська військова адміністрація вранці 1 січня.

«Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. На цю хвилину, ракетним ударом 29 грудня рашисти вбили вже 28 людей», – йдеться в повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Перед цим сьогодні ж Попко повідомив, що рятувальники виявили тіла ще чотирьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.

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1 січня в Києві оголосили День жалоби за загиблими через ракетну атаку Росії 29 грудня.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.