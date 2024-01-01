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Кількість загиблих через атаку на Київ зросла до 28 – КМВА

1 січня в Києві оголосили День жалоби за загиблими через ракетну атаку Росії 29 грудня
1 січня в Києві оголосили День жалоби за загиблими через ракетну атаку Росії 29 грудня

Наразі відомо вже про 28 загиблих внаслідок російського ракетного удару по Києву 29 грудня, заявила Київська міська військова адміністрація вранці 1 січня.

«Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло. На цю хвилину, ракетним ударом 29 грудня рашисти вбили вже 28 людей», – йдеться в повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Перед цим сьогодні ж Попко повідомив, що рятувальники виявили тіла ще чотирьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.

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1 січня в Києві оголосили День жалоби за загиблими через ракетну атаку Росії 29 грудня.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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