ОВА: російські військові завдали ракетних ударів по Покровську, постраждала дитина

Російські військові завдали ракетних ударів по Покровську на Донеччині ввечері 31 грудня, розповів голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«У новорічний вечір ворог випустив по місту сім ракет. За попередньою інформацією, це «Торнадо-С», – повідомив він.

Через обстріли міста отримала поранення 9-річна дівчинка, зазначив місцевий чиновник.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 16 приватних будинків, три інфраструктурні об'єкти, офісне приміщення і три автомобілі, перебито газопровід.

Донецька обласна прокуратура повідомила, що 9-річна дівчинка отримала мінно-вибухові травми. Наразі її ушпиталили до лікарні з підозрою на струс головного мозку. Крім того, поранення дістала жінка 70 років, кажуть в ОВА.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.