Нічна атака на Одесу: один загиблий, троє людей у лікарні – Кіпер

Російські війська атакували Одесу дронами вночі проти 1 січня 2024 року, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер вранці в понеділок.

Загалом, за його даними, внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей.

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«Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці», – написав він у своєму телеграмі.

Раніше Кіпер заявив про прямі та осколкові влучання в житлові будинки, які спричинили пожежі.

Одеса та Одеська область регулярно зазнають атак російськими дронами та ракетами. Зокрема, в ході масштабної атаки 29 грудня в обласному центрі загинули загалом п’ятеро людей.