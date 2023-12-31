Атака РФ: влада повідомляє про збільшення числа постраждалих у Харкові, у Боровій є загиблі

Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову ввечері 30 грудня постраждали 28 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про 16 постраждалих у Харкові.



«30 грудня о 19:00 та 19:20 ворог випустив по Харкову щонайменше 6 ракет, правоохоронці вилучили уламки «Іскандер» (проте Повітряні сили ЗСУ згодом це заперечили, уточнивши, що місто атакували ракетами С-300 – ред.). Загиблих немає. У результаті обстрілу постраждали 28 цивільних людей, з них 12 – перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

Синєгубов додав, що згодом – 31 грудня між 01:09 та 01:30 – війська РФ завдали удару по Харкову «шахедами»: постраждалих немає, але є пошкодження.

У Харківській ОВА повідомили, що також вночі російські війська обстріляли село Борова, є загиблі.

«О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та 2 чоловіків», – зазначив Синєгубов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.