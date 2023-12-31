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Атака РФ: влада повідомляє про збільшення числа постраждалих у Харкові, у Боровій є загиблі

Харків після російської атаки, 31 грудня 2023 року
Харків після російської атаки, 31 грудня 2023 року

Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову ввечері 30 грудня постраждали 28 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про 16 постраждалих у Харкові.

«30 грудня о 19:00 та 19:20 ворог випустив по Харкову щонайменше 6 ракет, правоохоронці вилучили уламки «Іскандер» (проте Повітряні сили ЗСУ згодом це заперечили, уточнивши, що місто атакували ракетами С-300 – ред.). Загиблих немає. У результаті обстрілу постраждали 28 цивільних людей, з них 12 – перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

Синєгубов додав, що згодом – 31 грудня між 01:09 та 01:30 – війська РФ завдали удару по Харкову «шахедами»: постраждалих немає, але є пошкодження.

У Харківській ОВА повідомили, що також вночі російські війська обстріляли село Борова, є загиблі.

«О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та 2 чоловіків», – зазначив Синєгубов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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