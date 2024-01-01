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Генштаб: ЗСУ «продовжують стримувати» російські війська, які намагаються оточити Авдіївку

Наслідки російських обстрілів у Авдіївці, жовтень 2023 року
Наслідки російських обстрілів у Авдіївці, жовтень 2023 року

Російські війська за попередню добу завдали 13 ракетних та 127 авіаційних ударів по українських населених пунктах та позиціях ЗСУ, а також здійснили 181 обстріл із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 січня.

Командування зафіксувало 55 бойових зіткнень за попередню добу. Загалом напередодні сили протиповітряної оборони знищили 66 ударних дронів із 96.

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Авіаційних ударів зазнали райони Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Близько 150 населених пунктів у прифронтових регіонах зазнали артилерійських обстрілів.

За зведенням, Сили оборони відбили:

  • 11 атак на Куп’янському напрямку, поблизу Синьківки та Петропавлівки
  • 10 нападів поблизу Богданівки та Андріївки на Бахмутському напрямку
  • 18 російських атак на Авдіївському напрямку: чотири поблизу Степового та Авдіївки, 14 – неподалік Первомайського та Невельського; «українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку».
  • чотири атаки в районі Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку
  • атаку російських сил біля Урожайного (Шахтарський напрямок)
  • п’ять нападів поблизу Роботиного та південніше Новодарівки на Запоріжжі
  • 13 «безуспішних штурмових дій» на позиції ЗСУ на плацдармі на Херсонщині

Також, за зведенням, російські війська вели штурмові дії в районі Макіївки на Лиманському напрямку.

«Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – заявляє командування.

Генштаб звітує про 11 ударів української авіації по місцях зосередження російського особового складу, а також про ураження загалом 13 цілей РФ ракетними військами.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські війська застосували «рекордну кількість» ударних дронів Shahed проти України в новорічну ніч. Сили протиповітряної оборони збили 87 із 90 дронів в ході нічної атаки.

Контрнаступ, Бахмут, Авдіївка: головні події на фронті у 2023-му
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Контрнаступ, Бахмут, Авдіївка: головні події на фронті у 2023-му

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