Генштаб: ЗСУ «продовжують стримувати» російські війська, які намагаються оточити Авдіївку

Російські війська за попередню добу завдали 13 ракетних та 127 авіаційних ударів по українських населених пунктах та позиціях ЗСУ, а також здійснили 181 обстріл із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 січня.

Командування зафіксувало 55 бойових зіткнень за попередню добу. Загалом напередодні сили протиповітряної оборони знищили 66 ударних дронів із 96.

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Авіаційних ударів зазнали райони Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Близько 150 населених пунктів у прифронтових регіонах зазнали артилерійських обстрілів.

За зведенням, Сили оборони відбили:

11 атак на Куп’янському напрямку, поблизу Синьківки та Петропавлівки

10 нападів поблизу Богданівки та Андріївки на Бахмутському напрямку

18 російських атак на Авдіївському напрямку: чотири поблизу Степового та Авдіївки, 14 – неподалік Первомайського та Невельського; «українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку».

чотири атаки в районі Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку

атаку російських сил біля Урожайного (Шахтарський напрямок)

п’ять нападів поблизу Роботиного та південніше Новодарівки на Запоріжжі

13 «безуспішних штурмових дій» на позиції ЗСУ на плацдармі на Херсонщині

Також, за зведенням, російські війська вели штурмові дії в районі Макіївки на Лиманському напрямку.

«Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – заявляє командування.

Генштаб звітує про 11 ударів української авіації по місцях зосередження російського особового складу, а також про ураження загалом 13 цілей РФ ракетними військами.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські війська застосували «рекордну кількість» ударних дронів Shahed проти України в новорічну ніч. Сили протиповітряної оборони збили 87 із 90 дронів в ході нічної атаки.