Військові звітують про збиття «рекордних» 87 російських дронів із 90

Російські війська застосували «рекордну кількість» ударних дронів Shahed у новорічну ніч, повідомили Повітряні сили вранці 1 січня.

«Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська завдали ударів чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, також випустили три протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59 з окупованих районів Запоріжжя та Херсонщини.

За даними військових, фактично в усіх регіонах працювала протиповітряна оборона.

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«Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 Shahed-136/131», – додає командування.

Протягом ночі та рано вранці 1 січня Повітряні сили повідомляли про рух російських дронів-камікадзе по всій території України.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

За даними командувача Повітряних сил, від 24 лютого 2022 року Сили оборони України вже знищили 1709 російських ракет різних типів та 3095 «шахедів».