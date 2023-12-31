ОВА: через два дні після удару РФ померла 61-річна жителька Сміли

У лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Смілі на Черкащині, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«Трагічна звістка...Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п’ятниці, коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя», – написав він у телеграмі.

Вдень 29 грудня голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що російська ракета вдарила по приватному сектору Сміли. У ДСНС повідомляли, що внаслідок атаки постраждали дев’ять людей, серед них – одна дитина. Також пошкоджені 51 приватний будинок.

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Цей удар стався після однієї з найбільш масованих атак РФ, яка в ніч на 29 грудня випустила 158 безпілотників і ракет по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.