Удар по Львову: експонати з музею Шухевича були в безпеці, але будівля повністю зруйнована

1 січня з 4 до 6 години ранку Львів і область атакували 4 російські ударні безпілотники типу «шахед». Усі чотири дрони Повітряне командування «Захід» та мобільні вогневі групи знищили, інформує Львівська військова адміністрація.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, ворожі обстріли повністю знищили музей-будинок головнокомандувача Романа Шухевича на околиці Львова на вулиці Білогорща у Львові. Травмованих і загиблих немає. Будівля зруйнована повністю.

Втрачені меморіальні речі Шухевича, зокрема, меблі: стіл, крісла, фотель, фортепіано, погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського. Найбільш цінні музейні експонати, а це близько 600 одиниць, ще на початку повномасштабної війни перенесли в безпечне місце, про що Радіо Свобода сказали працівники музею.

«Найцінніший пам’ятник – це будинок, який зруйнований. Більшість основного фонду забрано з музею на початку війни і він вцілів. Окремі речі були в музеї, які були габаритні», – каже Петро Слободян, заступник директора Львівського історичного музею, відділом якого є музей Шухевича.

Львівська військова адміністрація оцінила вартість будівлі в 2 мільйони 258 тисяч гривень. Але сам будинок є історичним для українців, тому що з 1949 року це була конспіративна квартира Романа Шухевича. Він тут переховувався від радянської влади. 5 березня 1950 року був запланований його переїзд звідти, оскільки було арештовано його зв’язкову Дарію Гусак. Але зранку у цей день емґебісти зусобіч оточили будинок і сусідські в Білогорщі.

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Операцію із захоплення головнокомандувача УПА очолював генерал Міністерства державної безпеки Павло Судоплатов. До операції було залучено понад 700 бійців внутрішніх військ. Намагаючись прорватися з оточення, Шухевич вбив радянського майора, але сам був поранений. Аби не здаватися живим до рук ворога, Роман Шухевич пустив собі кулю в скроню.

«О 5 ранку я почув вибух. Був у хаті і вийшов подивитись. Горів музей. А о 6 годині знову другий удар, але сильний. Я був на вулиці і приліг. Удар. Свист. Це музей Шухевича, тому і цілили», – розповів Степан Кшик, який мешкає по сусідству з музеєм.

Внаслідок ворожих обстрілів у Дублянах, поблизу Львова, зруйновані дах на площі 600 квадратних метрів та перекриття на площі 120 квадратних метрів, знищені вікна в будинку, де розташований факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування.

«Це історичний корпус. Сьогодні використовується, як навчальний корпус університету. Перед корпусом є пам’ятник Степанові Бандері. Це спланована акція Росії, щоб пошкодити приміщення і територію навколо пам’ятника. На другому поверсі дуже складна ситуація внаслідок падіння уламків, тому що впало дерев’яне перекриття. Ми поки не можемо зайти і забрати навчальне обладнання, яке дуже дороге. Вчитись у цьому корпусі не є реально. А тут навчається близько 700 студентів», – розповів Радіо Свобода Василь Лопушняк, ректор Національного університету Природокористування.

Провідник ОУН Степан Бандера навчався на аґрономічному відділі Львівської політехніки з 1928 по 1933 роки. Два роки навіть проживав у Дублянах, а решту студентських років – у Львові.

1 січня минає 115 років від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Про атаку на історичні будівлі у Львові раніше повідомила місцева влада.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські війська застосували «рекордну кількість» ударних дронів Shahed проти України в новорічну ніч. Сили протиповітряної оборони збили 87 із 90 дронів в ході нічної атаки.