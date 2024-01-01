Садовий: російські дрони пошкодили музей Шухевича у Львові та університет, в якому вчився Бандера

Російські війська завдали атаки дронам по Львову вночі проти 1 січня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Цієї ночі ворог поцілив у два об’єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», – написав Садовий.

Раніше мер міста написав, що музей Шухевича «повністю знищений». За його даними, про постраждалих невідомо.

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Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що музей та університет, попередньо, пошкодили уламки дронів. Він також повідомляв про пожежу на даху гуртожитку в Дублянах.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські війська застосували «рекордну кількість» ударних дронів Shahed проти України в новорічну ніч. Сили протиповітряної оборони збили 87 із 90 дронів в ході нічної атаки.

Відомо про одного загиблого та кількох поранених в Одесі внаслідок падіння уламків російських дронів.