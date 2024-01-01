Кількість загиблих через атаку на Київ зросла до 29 – КМВА

Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих унаслідок ракетного удару військ РФ по Києву 29 грудня, таким чином кількість жертв зросла до 29, повідомила міська військова адміністрація.

«Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву. На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет. Станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих», – написав очільник КМВА Сергій Попко.

Він назвав цей ракетний удар «найстрашнішою трагедією» для столиці від початку повномасштабного вторгнення.

1 січня в Києві оголосили День жалоби за загиблими через ракетну атаку Росії 29 грудня.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.