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Кількість загиблих через атаку на Київ зросла до 29 – КМВА

Ракетна атака на Святошинський район Києва. Наслідки. Київ, 29 грудня 2023 року
Ракетна атака на Святошинський район Києва. Наслідки. Київ, 29 грудня 2023 року

Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих унаслідок ракетного удару військ РФ по Києву 29 грудня, таким чином кількість жертв зросла до 29, повідомила міська військова адміністрація.

«Три доби поспіль рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію після повітряного удару по Києву. На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет. Станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих», – написав очільник КМВА Сергій Попко.

Він назвав цей ракетний удар «найстрашнішою трагедією» для столиці від початку повномасштабного вторгнення.

1 січня в Києві оголосили День жалоби за загиблими через ракетну атаку Росії 29 грудня.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет, серед яких були п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Внаслідок атаки загинули понад 40 людей.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові запустили по Україні понад 7500 ракет, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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