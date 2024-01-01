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У Києві оголошено повітряну тривогу: в області сили ППО працюють по «шахедам»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, фото ілюстративне

У понеділок, 1 січня, Росія вкотре атакувала «шахедами» Україну. У Києві та області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Як повідомили в КОВА, у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударні російські безпілотники. Сили ППО почали працювати по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – сказано у повідомленні.

О 15:49 сигнал повітряної тривоги було оголошено і в столиці.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», – написали в КМДА.

Як зазначили у Повітряних силах, групи ударних безпілотників рухались в напрямку Києва з південно-східного напрямку. Киян та гостей міста просять не ігнорувати сигнал тривоги.

За даними голови Київської ОВА, у передмісті столиці працює ППО.

Відомо, що станом на 15:57 сигнал тривоги оголошено також у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 ракет і безпілотників. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

У МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські війська застосували «рекордну кількість» ударних дронів Shahed проти України в новорічну ніч. Сили протиповітряної оборони збили 87 із 90 дронів в ході нічної атаки.

Відомо про одного загиблого та кількох поранених в Одесі внаслідок падіння уламків російських дронів.

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