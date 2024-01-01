У Києві оголошено повітряну тривогу: в області сили ППО працюють по «шахедам»

У понеділок, 1 січня, Росія вкотре атакувала «шахедами» Україну. У Києві та області оголошено сигнал повітряної тривоги.

Як повідомили в КОВА, у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударні російські безпілотники. Сили ППО почали працювати по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – сказано у повідомленні.

О 15:49 сигнал повітряної тривоги було оголошено і в столиці.

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!», – написали в КМДА.

Як зазначили у Повітряних силах, групи ударних безпілотників рухались в напрямку Києва з південно-східного напрямку. Киян та гостей міста просять не ігнорувати сигнал тривоги.

За даними голови Київської ОВА, у передмісті столиці працює ППО.

Відомо, що станом на 15:57 сигнал тривоги оголошено також у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 ракет і безпілотників. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

У МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

Повітряні сили раніше повідомили, що російські війська застосували «рекордну кількість» ударних дронів Shahed проти України в новорічну ніч. Сили протиповітряної оборони збили 87 із 90 дронів в ході нічної атаки.

Відомо про одного загиблого та кількох поранених в Одесі внаслідок падіння уламків російських дронів.