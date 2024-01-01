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Синєгубов розповів про стан постраждалих через обстріл Харкова

Ввечері 30 грудня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт
Ввечері 30 грудня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт

У лікарнях Харківської області залишаються 11 постраждалих через обстріл Харкова 30 грудня, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 січня.

«У хірургічних відділеннях перебувають двоє потерпілих. Ще шестеро постраждалих проходять лікування у відділеннях нейрохірургії. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний», – заявив він.

Ще троє поранених у стабільному стані перебувають у відділенні політравми. З лікарні виписали 16-річного хлопця, який мав різані поранення голови та садни спини, додав голова області.

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Ввечері 30 грудня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Місто атакували ракетами С-300. У результаті обстрілу постраждали 28 людей. Серед постраждалих є двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 ракет і безпілотників. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

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