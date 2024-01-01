Синєгубов розповів про стан постраждалих через обстріл Харкова

У лікарнях Харківської області залишаються 11 постраждалих через обстріл Харкова 30 грудня, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 січня.

«У хірургічних відділеннях перебувають двоє потерпілих. Ще шестеро постраждалих проходять лікування у відділеннях нейрохірургії. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний», – заявив він.

Ще троє поранених у стабільному стані перебувають у відділенні політравми. З лікарні виписали 16-річного хлопця, який мав різані поранення голови та садни спини, додав голова області.

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Ввечері 30 грудня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Місто атакували ракетами С-300. У результаті обстрілу постраждали 28 людей. Серед постраждалих є двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 ракет і безпілотників. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.