Ракетний удар РФ по Києву: кількість загиблих знову зросла

У Києві рятувальники з-під завалів дістати ще одне тіло загиблого внаслідок атаки РФ 29 грудня, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.

На цю хвилину, 29 грудня рашисти вбили ракетами вже 22-ох киян», – написав він у телеграмі.

Вранці 31 грудня повідомлялося про 19 загиблих.

Міський голова Віталій Кличко напередодні повідомив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів Києва – 1 січня оголошене днем жалоби.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 ракет і безпілотників. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Cили ППО уразили понад три десятки повітряних цілей над Києвом. За даними місцевої влади, у Подільському районі було загоряння складу, в Святошинському загоряння незаселеного багатоповерхового будинку, в Шевченківському та Дарницькому, серед іншого, пошкодження житлових будинків.

МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.