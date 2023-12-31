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Нічна атака РФ: влада повідомила про пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури в двох областях

Йдеться про Київщину та Хмельниччину. Фото архівне
Йдеться про Київщину та Хмельниччину. Фото архівне

Внаслідок нічної атаки були пожежі на обʼєкті критичної інфраструктури на Київщині та Хмельниччині, повідомляє місцева влада.

«Внаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували», – повідомив у телеграмі керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він додав, що влучань в житлову інфраструктуру та постраждалих немає.

За даними ОВА, на Хмельниччині вночі сили знищили один російський БПЛА.

«Разом з тим внаслідок атаки відбулася пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована», – повідомляє обласна адміністрація в телеграмі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 грудня російські війська вчергове атакували Україну 49 ударними БПЛА Shahed, 21 з них українські сили ППО збили. Атака була з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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