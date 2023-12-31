Нічна атака РФ: влада повідомила про пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури в двох областях

Внаслідок нічної атаки були пожежі на обʼєкті критичної інфраструктури на Київщині та Хмельниччині, повідомляє місцева влада.



«Внаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували», – повідомив у телеграмі керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.



Він додав, що влучань в житлову інфраструктуру та постраждалих немає.



За даними ОВА, на Хмельниччині вночі сили знищили один російський БПЛА.



«Разом з тим внаслідок атаки відбулася пожежа на обʼєкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована», – повідомляє обласна адміністрація в телеграмі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 31 грудня російські війська вчергове атакували Україну 49 ударними БПЛА Shahed, 21 з них українські сили ППО збили. Атака була з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.