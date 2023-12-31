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Міноборони Росії назвало причину для атаки на Харків. У ГУР відреагували

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Готель Kharkiv Palace, сильно пошкоджений російським ракетним ударом по Харкову, 31 грудня 2023 року
Готель Kharkiv Palace, сильно пошкоджений російським ракетним ударом по Харкову, 31 грудня 2023 року

Міністерство оборони Росії пояснило ракетну атаку на Харків ударом по «центрах ухвалення рішень та військових об’єктах».

«Збройними силами РФ вражені центри ухвалення рішень та військові об’єкти у місті Харків, які використовували злочинний київський режим. Високоточним ракетним ударом по колишньому готельному комплексу «Харків Палас» знищено представників ГУР та ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

Москва заявила, що удар на Харків є відповіддю на нібито обстріл Бєлгорода, в якому РФ звинувачує українських військових.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю заяву Москви назвали «хворобливою маячнею».

«Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО «Кракен», не постраждав», – заявив представник розвідки Андрій Юсов у коментарі «Українській правді», повідомляє пресслужба ГУР у телеграмі.

Він зауважив, що Росія вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.

«Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні «ураження» представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України», – додав Юсов.

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Ввечері російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Місто атакували ракетами С-300. У результаті обстрілу постраждали 28 людей, з них 12 – перебувають у лікарні, серед пацієнтів є двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.

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