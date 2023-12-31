Міноборони Росії назвало причину для атаки на Харків. У ГУР відреагували

Міністерство оборони Росії пояснило ракетну атаку на Харків ударом по «центрах ухвалення рішень та військових об’єктах».



«Збройними силами РФ вражені центри ухвалення рішень та військові об’єкти у місті Харків, які використовували злочинний київський режим. Високоточним ракетним ударом по колишньому готельному комплексу «Харків Палас» знищено представників ГУР та ЗСУ, які брали безпосередню участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.



Москва заявила, що удар на Харків є відповіддю на нібито обстріл Бєлгорода, в якому РФ звинувачує українських військових.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю заяву Москви назвали «хворобливою маячнею».



«Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО «Кракен», не постраждав», – заявив представник розвідки Андрій Юсов у коментарі «Українській правді», повідомляє пресслужба ГУР у телеграмі.



Він зауважив, що Росія вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.



«Це постійна практика РФ і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні «ураження» представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України», – додав Юсов.

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Ввечері російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Місто атакували ракетами С-300. У результаті обстрілу постраждали 28 людей, з них 12 – перебувають у лікарні, серед пацієнтів є двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. За даними місцевої влади, пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення кількох медичних закладів, транспорт.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Напередодні МВС України повідомляло про 30 загиблих і понад 160 поранених внаслідок атаки. З урахуванням нових даних зараз вже понад 40 загиблих.