Загиблий у Бєлгороді працівник Слідчого комітету РФ воював проти України – розвідка

Внаслідок обстрілу Бєлгорода загинув старший лейтенант, співробітник Слідчого комітету Росії – про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України 1 січня.

«30 грудня 2023 року, зокрема, ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Міхаіла Конопіцина», – заявили в ГУР.

За даними розвідки, в листопаді 2023 року Конопіцина відрядили до Бєлгорода працювати в складі військового слідчого відділу Слідчого комітету РФ.

«До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет», – стверджує Управління.

Також ГУР повідомляє про «гострий дефіцит» молодших офіцерів у російській армії, через що командування РФ наказало прискорити вишкіл лейтенантів.

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Напередодні Слідчий комітет Росії заявив про загибель Конопіцина в Бєлгороді. За твердженням російського відомства, в листопаді його відрядили до міста для «розслідування воєнних злочинів, здійснених київським режимом». При цьому Конопіцин, заявили в комітеті, долучився до слідчих органів цього відомства в травні 2023 року, до того служив у російській армії на посаді «командира взводу протитанкових керованих ракет».

Обстріл 30 грудня розцінюють як наймасштабніший обстріл Бєлгорода за весь час війни Росії проти України, зазначає російська служба Бі-Бі-Сі. На ранок 31 грудня губернатор області В’ячеслав Гладков заявляв про 24 загиблих.

Перед цим Україна зазнала одного з наймасованіших обстрілів за час війни, загинули понад 40 людей.

Міноборони Росії заявило, що українські військові в суботу зробили «спробу завдання невибіркового комбінованого удару по місту Бєлгород двома ракетами «Вільха», а також реактивними снарядами РСЗВ Vampire, при цьому, як стверджує Москва, більшість нібито було збито, але «кілька реактивних снарядів і касетні частини від збитих ракет «Вільха» впали на Бєлгород».

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Обстріл Бєлгорода українські військові офіційно не коментували.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.