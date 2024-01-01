Генштаб ЗСУ: загальні втрати Росії перевищили 360 тисяч військових

Російські війська втратили близко 780 людей особового складу за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 січня.

За даними українського командування, загальні російські втрати, починаючи з 24 лютого, сягнули приблизно 360 010 військових.

Також, за даними ЗСУ, російські війська втратили:

5 983 танків (+6 за останню добу)

11 087 бойових броньованих машин (+17)

8 482 артилерійських систем (+18)

943 реактивні системи залпового вогню

625 засобів протиповітряної оборони (+2)

329 літаків

324 гелікоптерів

6 657 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+66)

1 709 крилатих ракет

23 кораблі й катери

1 підводний човен

11 330 автомобілів і автоцистерн (+38)

1 277 одиниць спеціальної техніки (+9)

Штаб додає, що дані уточнюються.

Інститут дослідження війни в останньому звіті застеріг західних партнерів від «самозаспокоєння» через повідомлення про російські втрати в Україні.

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Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.