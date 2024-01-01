ISW закликав Захід «остерігатися самозаспокоєння» через високі російські втрати в Україні

Війська РФ, зокрема, російські десантники (ВДВ), за повідомленнями, зазнають важких втрат в ході російських наступальних операції на «багатьох фронтах» – про це заявляє американський Інститут дослідження війни (ISW) у звіті за 31 грудня. Він посилається, зокрема, на заяви російського воєнкора та українського військового оглядача Костянтина Машовця.

«Високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ВДВ, які вважалися елітою до 2022 року, значною мірою є відображенням того факту, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції вздовж усієї лінії фронту, часто віддаючи пріоритет незначним досягненням ціною непропорційних втрат», – йдеться в тексті.

ISW наводить дані міністерства оборони Великої Британії від 30 грудня, за якими «середньодобова кількість втрат росіян в Україні зросла майже на 300 протягом 2023 року». Автори звіту нагадують, що з жовтня 2023 року російські війська здійснили кілька хвиль масових механізованих і піхотних штурмів, щоб захопити Авдіївку, а також направили непідготовлені підрозділи десантників для відбиття українських наземних операцій на лівому березі Дніпра.

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Водночас російське командування продовжує «приховану мобілізацію», і Інститут закликає не сприймати рівень втрат РФ наразі як постійний.

«Російське військове командування може змінити темп і ритм наступальних операцій або приділити час відновленню своїх сил для більш ефективних майбутніх наступальних операцій. Західні партнери України повинні остерігатися самозаспокоєння при оцінці російських втрат і операційних невдач в Україні, яке раніше спостерігав ISW», – застерігають дослідники.

Днями Інститут озвучив оцінку, за якою нещодавно сформований 337-й повітряно-десантний полк (104-а дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ) продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області. Вони, зокрема, відреагували на публічну заяву матері одного з російських військовослужбовців, за якою «нещодавно під час боїв поблизу Кринок була знищена уся перша рота 337-го полку».

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22 грудня журналісти Російської служби Бі-Бі-Сі й російського видання «Медіазона» разом із командою волонтерів на основі поіменного списку загиблих із відкритих джерел встановили, що втрати російських військових в Україні в 2023 році виявилися в півтора раза вищими, ніж у 2022-му, і сягнули з початку вторгнення 40 тисяч людей убитими.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.