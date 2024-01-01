Російська армія обстріляла Херсонщину вранці, загинула жінка

Російські війська обстріляли житловий будинок у селищі Велетенське, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 1 січня.

«Під завалами опинилися двоє людей. 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі», – заявив він.

Ще одну 50-річну жінку, за словами голови області, врятували й госпіталізували з пораненням ноги та спини.

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Офіс генерального прокурора уточнив, що обстріл стався близько 11 години в понеділок. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Напередодні внаслідок російських обстрілів Херсона загинула дитина, 9-річний хлопчик і двоє жінок отримали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.