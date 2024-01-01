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Російські військові атакували передмістя Херсона, постраждала жінка – влада

Наслідки обстрілів Херсонщини російськими військовими, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Херсонщини російськими військовими, ілюстративне фото

Російські військові вкотре атакували Херсонську область, розповів голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«На цю годину внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Херсонській міській територіальній громаді поранена одна людина», – заявив він.

За його словами, жінка 44 років отримала мінно-вибухову травму і контузію під час ворожої атаки на передмістя Херсона. На момент удару вона перебувала у будинку, зазначив місцевий чиновник.

Напередодні внаслідок російських обстрілів Херсона загинула дитина, 9-річний хлопчик і двоє жінок отримали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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