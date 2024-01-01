Російські військові атакували передмістя Херсона, постраждала жінка – влада

Російські військові вкотре атакували Херсонську область, розповів голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«На цю годину внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Херсонській міській територіальній громаді поранена одна людина», – заявив він.

За його словами, жінка 44 років отримала мінно-вибухову травму і контузію під час ворожої атаки на передмістя Херсона. На момент удару вона перебувала у будинку, зазначив місцевий чиновник.

Напередодні внаслідок російських обстрілів Херсона загинула дитина, 9-річний хлопчик і двоє жінок отримали поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.