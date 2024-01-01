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ОВА: внаслідок атаки «шахеда» по будинку на Сумщині загинула жінка

Наслідки обстрілів Сумщини силами РФ, листопад 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Сумщини силами РФ, листопад 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 1 січня атакували за допомогою ударного безпілотника будівлю на Сумщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Ворожий БпЛА типу «Шахед» влучив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді», – інформує місцева влада.

В ОВА зазначили, що є руйнування, люди опинилися під завалами. На місці прильоту працюють усі необхідні служби.

Повідомляється, що попередньо, з-під завалів уже врятовано трьох людей. Їм надається медична допомога.

За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Згодом в Офісі генерального прокурора зазначили, що внаслідок атаки безпілотниками по будинку в Есманській громаді Сумщини загинула жінка.

У ніч на 29 грудня російські війська обстрілювали територію України дронами «шахед» і ракетами.

Про вибухи і влучання повідомили у Харкові і Львові, в Одесі через падіння уламку дрона пошкоджена багатоповерхівка. Про постраждалих не повідомляли.

На даний час по всій території країни оголошена повітряна тривога. «Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття», – заявили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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