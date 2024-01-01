ОВА: внаслідок атаки «шахеда» по будинку на Сумщині загинула жінка

Російські військові 1 січня атакували за допомогою ударного безпілотника будівлю на Сумщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Ворожий БпЛА типу «Шахед» влучив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді», – інформує місцева влада.

В ОВА зазначили, що є руйнування, люди опинилися під завалами. На місці прильоту працюють усі необхідні служби.

Повідомляється, що попередньо, з-під завалів уже врятовано трьох людей. Їм надається медична допомога.

За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Згодом в Офісі генерального прокурора зазначили, що внаслідок атаки безпілотниками по будинку в Есманській громаді Сумщини загинула жінка.

У ніч на 29 грудня російські війська обстрілювали територію України дронами «шахед» і ракетами.

Про вибухи і влучання повідомили у Харкові і Львові, в Одесі через падіння уламку дрона пошкоджена багатоповерхівка. Про постраждалих не повідомляли.

На даний час по всій території країни оголошена повітряна тривога. «Зафіксовано пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття», – заявили Повітряні сили ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.