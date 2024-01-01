Сили РФ із «Ураганів» атакували Куп’янський район: снаряд влучив у дах будинку, загинула людина – прокуратура

У понеділок, 1 січня, російські військові завдали ударів по Куп’янському району на Харківщині, повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 1:10 сили РФ із артилерії обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий. Російський снаряд, за даними відомства, влучив у дах п’ятиповерхового житлового будинку.

Уже приблизно о 9:00 російські військовослужбовці знову вдарили по селищу. За попередніми даними, з РСЗВ «Ураган», уточнили в прокуратурі Харківщини.

«Також сьогодні (1 січня – ред.) ворог обстріляв смт Дворічна Куп’янського району: загинув мирний житель», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що вранці російська армія завдала авіаудару по селу Кучерівка Куп’янського району.

«Було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Попередньо, удар було завдано ФАБ-250. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни», – підсумували в прокуратурі Харківщини.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.