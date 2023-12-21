Війська РФ вдарили по Куп’янську – під вогнем опинився житловий сектор

В Офісі генпрокурора повідомили, що вночі під артобстріл військ РФ вчергове потрапив Купʼянськ на Харківщині.

«Військовослужбовці РФ вчергове обстріляли житловий сектор міста Купʼянськ. У місті пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі будівлі. За попередньою інформацією, ворог бив по населеному пункту з артилерії», – йдеться в повідомленні.

Даних про постраждалих немає.

Місцева прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Харківська ОВА у зведенні за минулу добу не повідомляла про жертв чи постраждалих через російські обстріли у регіоні.

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.