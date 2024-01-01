У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки цілей збили під час денної атаки

Українські військові під час денної атаки 1 січня збили 9 російських дронів-камікадзе, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За інформацією військових, близько 14:00 росіяни атакували Україну 10 дронами-камікадзе «Шахед» із північного напрямку.

При цьому Повітряні сили нагадують, що на східному напрямку було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Також, за інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, станом на 20:15 українські захисники збили два ворожі «шахеди» в небі над Криворізьким районом.

Раніше, у понеділок, 1 січня, Росія вкотре атакувала «шахедами» Україну. У Києві та області оголосили сигнал повітряної тривоги. Як повідомили в КОВА, у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударні російські безпілотники. Сили ППО почали працювати по цілях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.