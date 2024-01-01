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Атака дронів на Київщину: уламки пошкодили будинки і автівки – ОВА

Масований ракетний обстріл Києва. Станція метро Лук'янівська. Київ, 29 грудня 2023 року, ілюстративне фото
Масований ракетний обстріл Києва. Станція метро Лук'янівська. Київ, 29 грудня 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові 1 січня за допомогою дронів-камікадзе атакували Київщину, в області по цілях працювала ППО, розповів голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БпЛА», – йдеться у заяві.

За словами Кравченка, протягом цього часу в Київській області працювала ППО: «завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, влучень в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає», наголосив Кравченко.

Очільник області повідомив, що зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області, відомо про пошкодження 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів.

Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав’яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано, зазначив місцевий чиновник.

«Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки», – написав Кравченко.

У прокуратурі області кажуть, що на місцях події працюють слідчо-оперативні групи.

«Вживаються заходи для документування воєнних злочинів РФ. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – підсумували у відомстві.

Раніше, у понеділок, 1 січня, Росія вкотре атакувала «шахедами» Україну. У Києві та області оголосили сигнал повітряної тривоги. Як повідомили в КОВА, у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударні російські безпілотники. Сили ППО почали працювати по цілях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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