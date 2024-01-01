Атака дронів на Київщину: уламки пошкодили будинки і автівки – ОВА

Російські військові 1 січня за допомогою дронів-камікадзе атакували Київщину, в області по цілях працювала ППО, розповів голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БпЛА», – йдеться у заяві.

За словами Кравченка, протягом цього часу в Київській області працювала ППО: «завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, влучень в об’єкти критичної та житлової інфраструктури немає», наголосив Кравченко.

Очільник області повідомив, що зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області, відомо про пошкодження 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів.

Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав’яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано, зазначив місцевий чиновник.

«Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки», – написав Кравченко.

У прокуратурі області кажуть, що на місцях події працюють слідчо-оперативні групи.

«Вживаються заходи для документування воєнних злочинів РФ. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни», – підсумували у відомстві.

Раніше, у понеділок, 1 січня, Росія вкотре атакувала «шахедами» Україну. У Києві та області оголосили сигнал повітряної тривоги. Як повідомили в КОВА, у повітряному просторі Київської області було зафіксовано ударні російські безпілотники. Сили ППО почали працювати по цілях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.