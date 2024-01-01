На півночі встановили понад 500 тисяч протитанкових мін – Наєв

На ймовірних напрямках наступу російської армії з півночі встановлено понад 500 тис. протитанкових мін, зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Створені протитанкові мінні поля, групи протитанкових мін. Встановлені комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугаси, міновані завали та інші. Щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшено в 16 разів. Паралельно були встановлені невибухові загородження та підготовлені до руйнування об’єкти транспортної інфраструктури, зокрема мости та дороги», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Наєв, у рамках проведення «стабілізаційної операції» було здійснено інженерне обладнання рубежів оборони, що включає фортифікаційне обладнання та систему інженерних загороджень.

На даний момент «тривають заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень», каже командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Також на виконання рішення Ставки Верховного головнокомандувача тривають роботи над фортифікаційним обладнанням позицій другої лінії за активної участі місцевих органів влади, уточнив він.

«Ми спільно створюємо умови для того, щоб державний кордон України в Північній операційній зоні став абсолютно непрохідним для ворожих сил. У тісній взаємодії з головами військових адміністрацій ми будуємо військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, встановлюємо додаткові камери спостереження. Ця робота проводилася в режимі 24/7 усі 365 днів на рік», –зазначив Наєв.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ, «організовано постійну взаємодію з військовими адміністраціями з питань захисту об'єктів критичної інфраструктури, зокрема встановлення додаткових фортифікаційних споруд та обладнання і збільшення кількості мобільних вогневих груп протиповітряної оборони».

Окрім цього, як зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, «для боротьби з ворожими ДРГ з боку Росії по кордону Чернігівської та Сумської областей створено контрдиверсійні резерви. На найбільш загрозливих напрямках впроваджується використання інженерних перешкод, засоби контролю і спостереження за місцевістю та аеророзвідка».

19 грудня Сергій Наєв повідомив, що в Північній операційній зоні працюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які діють не лише на суходолі, а й на воді.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.