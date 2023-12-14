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Новини | Суспільство

Генштаб: ЗСУ відбили 19 атак Росії на схід від Новобахмутівки та Авдіївки

Зруйнована церква у селі Новомихайлівка на Донеччині, червень 2023 року
Зруйнована церква у селі Новомихайлівка на Донеччині, червень 2023 року

На лінії фронту протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил увечері 14 грудня.

Ситуація на півночі, за зведенням, залишається складною. Збройні сили Білорусі «виконують завдання» у прикордонних з Україною районах, на Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність і здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність.

За зведенням, на Куп’янському напрямку українські війська відбили 13 атак біля Синьківки, де російські сили намагалися прорвати оборону.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили російську атаку на схід від Тернів, Донецька область. Також штаб повідомляє про відбиття семи атак на Бахмутському напрямку.

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«На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони продовжують відбивати російський наступ біля Новомихайлівки на Мар’їнському, там зафіксували 11 атак.

«На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області», – додає штаб.

Збройні сили продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Раніше Державна прикордонна служба повідомила про бій прикордонників з російською диверсійно-розвідувальною групою на Сумщині, який стався напередодні.

«Гроші на ЗСУ»: під стінами КМДА проходить акція на підтримку армії
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«Гроші на ЗСУ»: під стінами КМДА проходить акція на підтримку армії

Учасники акції вимагають, щоб бюджетні кошти, виділені на ремонт парків, скверів, та інших інфраструктурних проєктів, перенаправили на ЗСУ і, відповідно, внесли правки в бюджет на 2024 рік.

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