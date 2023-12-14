Генштаб: ЗСУ відбили 19 атак Росії на схід від Новобахмутівки та Авдіївки

На лінії фронту протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил увечері 14 грудня.

Ситуація на півночі, за зведенням, залишається складною. Збройні сили Білорусі «виконують завдання» у прикордонних з Україною районах, на Сіверському та Слобожанському напрямках Росія зберігає військову присутність і здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність.

За зведенням, на Куп’янському напрямку українські війська відбили 13 атак біля Синьківки, де російські сили намагалися прорвати оборону.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили російську атаку на схід від Тернів, Донецька область. Також штаб повідомляє про відбиття семи атак на Бахмутському напрямку.

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«На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони продовжують відбивати російський наступ біля Новомихайлівки на Мар’їнському, там зафіксували 11 атак.

«На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області», – додає штаб.

Збройні сили продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Раніше Державна прикордонна служба повідомила про бій прикордонників з російською диверсійно-розвідувальною групою на Сумщині, який стався напередодні.