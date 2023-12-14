На найбільш небезпечних напрямках Чернігівщини обладнують оборонні рубежі – Наєв

На найнебезпечніших напрямках на Чернігівщині обладнуються рубежі, позиції першої та другої смуги оборони, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

«Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською ОВА вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони», – написав він у телеграмі.

Якщо загроза від ворога зростатиме, тоді на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили і будуть готові «адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації», додав Наєв.

Чернігівщина межує з Брянською областю РФ та Гомельською областю Білорусі. У серпні уряд виділив Харківській і Чернігівській обласним військовим адміністраціям понад 1,2 млрд грн для будівництва фортифікаційних споруд.

Українські військові час від часу повідомляють про запобігання спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.