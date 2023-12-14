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На найбільш небезпечних напрямках Чернігівщини обладнують оборонні рубежі – Наєв

Чернігівщина межує з Брянською областю РФ та Гомельською областю Білорусі. Фото ілюстративне
Чернігівщина межує з Брянською областю РФ та Гомельською областю Білорусі. Фото ілюстративне

На найнебезпечніших напрямках на Чернігівщині обладнуються рубежі, позиції першої та другої смуги оборони, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

«Сьогодні на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською ОВА вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони», – написав він у телеграмі.

Якщо загроза від ворога зростатиме, тоді на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили і будуть готові «адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації», додав Наєв.

Чернігівщина межує з Брянською областю РФ та Гомельською областю Білорусі. У серпні уряд виділив Харківській і Чернігівській обласним військовим адміністраціям понад 1,2 млрд грн для будівництва фортифікаційних споруд.

Українські військові час від часу повідомляють про запобігання спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.

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