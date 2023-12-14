ДПСУ: на Сумщині був бій з російською ДРГ

Державна прикордонна служба повідомляє про бій прикордонників з російською диверсійно-розвідувальною групою на Сумщині.

За даними відомства, минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб російської ДРГ, які рухалися з території РФ, по диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.



Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, у результаті бою війська РФ відійшли, їхні втрати уточнюються, додають у ДПСУ.

Читайте також: На найбільш небезпечних напрямках Чернігівщини обладнують оборонні рубежі – Наєв

Українські військові час від часу повідомляють про запобігання спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.