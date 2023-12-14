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ДПСУ: на Сумщині був бій з російською ДРГ

Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб російської ДРГ, які рухалися з території РФ
Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб російської ДРГ, які рухалися з території РФ

Державна прикордонна служба повідомляє про бій прикордонників з російською диверсійно-розвідувальною групою на Сумщині.

За даними відомства, минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб російської ДРГ, які рухалися з території РФ, по диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони, у результаті бою війська РФ відійшли, їхні втрати уточнюються, додають у ДПСУ.

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Українські військові час від часу повідомляють про запобігання спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.

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