За два тижні російські ДРГ сім разів намагалися потрапити в Україну – Наєв

За два тижні російські диверсійно-розвідувальні групи зробили сім спроб потрапити в Україну, повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

«Загалом за два тижні було зафіксовано сім намагань ворога потрапити на територію України. У пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який, зазнавши втрат, відступив», – написав він у телеграмі.



Зокрема, за його словами, в районі Миропілля на Сумщині одна з ДРГ намагалася перетнути державний кордон – завдяки технічним засобам їх своєчасно виявили, завдали вогневого ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї.

Днями Держприкордонслужба повідомляла про бій прикордонників з російською диверсійно-розвідувальною групою на Сумщині.

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Українські військові час від часу повідомляють про запобігання спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.