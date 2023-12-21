Спорудження другої лінії оборони не означає безпосередню загрозу для кордону – речник Північного напрямку

Спорудження другої лінії оборони на півночі України не означає, що зараз є безпосередня загроза для державного кордону, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) Юрій Повх, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку.

За його словами, це – нормальна практика військ, які зупинилися на певному рубежі, закріпилися й облаштовують свої позиції. Як заявив Повх, постійно триває інженерне обладнання державного кордону, першої і другої ліній оборони.

«Це – стандартна практика дії військ під час перебування або в обороні, або під час проведення стабілізаційної операції», – каже Повх.

За його словами, в споруджені другої лінії оборони беруть участь місцеві військово-цивільні адміністрації у взаємодії з будівельниками і військовими: «Це звичайні будівельники, які раніше будували житло, господарчі споруди. Зараз війна їх змусила будувати бліндажі, робити гідроізоляцію, копати протитанкові рови. Все це відбувається у тісній взаємодії з військовими спеціалістами, які підказують певні нюанси у створенні таких споруд».

14 грудня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на найнебезпечніших напрямках на Чернігівщині обладнуються рубежі, позиції першої і другої смуги оборони.

«Нині на Чернігівщині, як і у всій Північній операційній зоні, ситуація стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони. Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською ОВА вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони», – заявив він.

За словами Наєва, якщо загроза від російських військ зростатиме, тоді на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили і будуть готові «адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації».

Чернігівщина межує з Брянською областю РФ та Гомельською областю Білорусі. У серпні уряд виділив Харківській і Чернігівській обласним військовим адміністраціям понад 1,2 млрд грн для будівництва фортифікаційних споруд.

Українські військові час від часу повідомляють про запобігання спробам проникнення на територію України російських диверсійно-розвідувальних груп у Чернігівській і Сумській областях.