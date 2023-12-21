В Об’єднаному пресцентрі Північного напрямку розповіли про ефективність мобільних річкових груп

Річкові мобільні вогневі групи довели свою ефективність, завдяки цим групам водна поверхня у північних областях тепер повністю прикрита від обстрілів безпілотниками, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

Йдеться про мобільні вогневі групи, які охороняють небо у північних регіонах не тільки з суходолу, але й з річки, про створення яких раніше повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

«Завдяки діям наших моряків, водна поверхня тепер прикрита повністю за допомогою додаткових засобів. Раніше вона прикривалася за допомогою інших підрозділів і засобів ураження повітряних цілей. Тепер це ще один додатковий щит, додатковий запобіжник, щоб ворог, використовуючи БПЛА, не міг проникнути на територію України», – каже Повх.

19 грудня Сергій Наєв повідомив, що в Північній операційній зоні працюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які діють не лише на суходолі, а й на воді.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.