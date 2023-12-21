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В Об’єднаному пресцентрі Північного напрямку розповіли про ефективність мобільних річкових груп

Уламок збитого російського дрона (ілюстративне фото)
Уламок збитого російського дрона (ілюстративне фото)

Річкові мобільні вогневі групи довели свою ефективність, завдяки цим групам водна поверхня у північних областях тепер повністю прикрита від обстрілів безпілотниками, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

Йдеться про мобільні вогневі групи, які охороняють небо у північних регіонах не тільки з суходолу, але й з річки, про створення яких раніше повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв.

«Завдяки діям наших моряків, водна поверхня тепер прикрита повністю за допомогою додаткових засобів. Раніше вона прикривалася за допомогою інших підрозділів і засобів ураження повітряних цілей. Тепер це ще один додатковий щит, додатковий запобіжник, щоб ворог, використовуючи БПЛА, не міг проникнути на територію України», – каже Повх.

19 грудня Сергій Наєв повідомив, що в Північній операційній зоні працюють нові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, які діють не лише на суходолі, а й на воді.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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