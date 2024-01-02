Ракетна атака: удари по Харкову, в Києві – падіння уламків

Триває російська ракетна атака на Київ – як повідомив мер Віталій Кличко, у столиці лунали вибухи.

«Зокрема, в Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку. Лунають вибухи на Оболоні», – заявив він.

Згодом міський голова додав, що в Печерському районі на виклик виїхали екстрені служби.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що в Печерському районі уламки впали на дах багатоповерхового будинку, на Оболоні – на територію складів. Згодом стало відомо про попадання уламків у будинок в Святошинському районі.

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Кличко також повідомив про знеструмлення частини об’єктів та житлових будинків у кількох районах міста.

Раніше Повітряні сили попереджали про велику кількість ракет у напрямку столиці.

Також про обстріли повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали ударів по Харкову», – написав він і закликав жителів регіону не залишати укриттів до відбою тривоги.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, місто під масованим ракетним ударом.

Вночі 2 січня російська армія завдала масованої атаки дронами, в ході якої сили протиповітряної оборони збили всі 35 безпілотників, повідомляли Повітряні сили.